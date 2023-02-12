ODTÜ mezunu emekli mühendis sobadan çıkan yangında öldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangında, ODTÜ Mühendislik Fakültesinden mezun emekli mühendis feci şekilde yanarak yaşamını yitirdi.

Yangın, gece saatlerinde Side Mahallesi 1083. Sokak'taki bir binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, dairede yangın çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine ilk gelen yan taraftaki hastanenin sağlık ekibi oldu. Eve giren ekipler, petek şeklindeki yağlı elektrikli sobanın devrilerek yerde yattığını, sobadan akan yağın yanmaya devam ettiğini gördü. Yangın Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimine bağlı ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Yapılan incelemede Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mühendislik Fakültesinden mezun emekli mühendis Şansal Onğan'ın (81) feci şekilde yanarak yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerine gelen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri, cumhuriyet savcısı ve adli tabibin yaptığı incelemelerin ardından yaşlı adamın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Şansal Onğan'ın 1967 yılında ODTÜ'den mezun olduktan sonra yurt içinde ve yurt dışında birçok şirkette önemli görevlerde bulunduğu, emekli olduktan sonra Side'de yaşamaya başladığı öğrenildi.