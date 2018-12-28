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Odun sobası bir evi kül etti

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.


Döşemealtı ilçesi Ekşili Mahallesi Devlet Bahçeli Bulvarı'nda Mevlüt G.'ye ait 2 katlı evin ikinci katında odun sobasından dolayı yangın çıktı. Alt kattakilerin haber vermesiyle olay yerine Büyükşehir ve Orman Bölge Müdürlüğüne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ikinci katta büyük hasar oluştu. Jandarma ve itfaiye ekipleri yaptıkları ilk incelemede yangının odun sobasından sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıktığını belirledi.

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