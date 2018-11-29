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Odunluk görünümlü kumarhane polisin gözünden kaçamadı

Antalya’nın Aksu ilçesinde odunluk görünümü verilerek içerisinde kumar oynanan bir mekana operasyon yapıldı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde odunluk görünümü verilerek içerisinde kumar oynanan bir mekana operasyon yapıldı. Polis ekipleri mekanı işletenler hakkında da işlem yaptı.


Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan bir adreste odunluk görünümlü kapalı alan içerisinde kumar oynandığı bilgisi alınması üzerine çalışma yapan Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adrese operasyon yaptı. Operasyonda odunluk görünümlü içinde odunlar olan, üzeri branda ile örtülü eğreti bir yapı içinde elektrik fişine takılı halde ışıkları yanar vaziyette 2 adet sehpa üzerinde kumar makineleri olduğu görüldü.



Haklarında işlem yapıldı


Bu makinelerde Ö.U, F.Ö. ve M.Y. isimli şahısların oyun oynadığı görülmesi üzerine, makineler içerisinde bulanan toplamda 10 TL paraya ve 2 adet makineye el konuldu. 3 şahıs hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesinden idari işlem yapıldı. Olay ile ilgili makinelerin sahibi olduğu tespit edilen M.D. isimli şahıs yakalanarak hakkında hakkında "1072 Sayılı Kanun'a muhalefet etmek" suçundan işlem yapıldı.

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