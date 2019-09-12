“Ofis Ergonomisi” Hizmet İçi Eğitimi düzenlendi

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'nden, “Ofis Ergonomisi” eğitimi verildi.

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'nden Dr.Öğr.Üyesi Sebahat Yaprak Çetin ve Arş. Gör. Alime Büyük tarafından Uluslararası İlişkiler Ofisi'nde “Ofis Ergonomisi” eğitimi verildi. Eğitim kapsamında çalışma ortamlarında ergonomik şartlar, çalışma masalarının düzenlenmesi, ofis çalışanlarında mesleki kas iskelet hastalıkları ve bunların engellenmesi ile ilgili olarak hangi egzersizlerin yapılabileceği ilgili sunumlar yapıldı. Sunumlarda çalışma ortamlarında ergonomik şartların düzenlenmesi ile personelin verimi, iş tatminini ve memnuniyetinin arttırılacağı ve iş hastalıklarının nasıl önlenebileceği anlatıldı. Ayrıca günlük faaliyetler içerisinde yerine getirilebilecek pratik yöntemler sayesinde ofis ortamlarının ergonomik koşullara uygunluğunu sağlamanın mümkün olduğu vurgulandı.

Teorik bilgilerin ardından çalışma ortamında uygulanması gereken egzersizler ve fiziksel olarak uygun çalışma koşullarının nasıl olacağı, doğru oturuş ve bilgisayar kullanımı uygulamalı olarak gösterildi. İlk olarak Uluslararası İlişkiler Ofisi'nde başlayan eğitimin diğer birimlerde de devam edeceği belirtildi.