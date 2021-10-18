OFM Mavi Kelebekler'e sponsor oldu

Konyaaltı Belediye Spor Kulübü, Özel OFM Antalya Hastanesi ile bir yıllık sponsor anlaşması imzalayarak, 2021-2022 sezonunda sporcuların tüm sağlık kontrollerini, ameliyatlarını ve cerrahi operasyonlarını üstlendi. Konyaaltı Belediyesi'ne ait spor tesisinde imzalanan anlaşma kapsamında özellikle Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol takımı ve Yağlı Güreş takımının gerekli sağlık kontrolleri sezon boyunca Özel OFM Antalya Hastanesi tarafından gerçekleştirilecek. Spor alanında sponsorluğun önemine dikkat çeken Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Yerel anlamda kurumların gerçekleştirdiği spor dallarının sürdürülebilirliğini sağlaması için sponsorluk anlaşmaları olmazsa olmazdır. Çünkü belli imkanlarla gerçekleştirilen amatör sporlara destek amaçlı bu tip sponsorluk anlaşmalarına ihtiyaç duyulmaktadır” dedi.