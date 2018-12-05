Öğle yemeğine gelince evlerinin yandığını gördüler

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde belediyede çalışan evli çift, öğle yemeği için geldikleri evlerinde üzücü sürprizle karşılaştı.

Olay Aydın Mahallesi Gökçein Caddesi'nde Süleyman Tuncer'in ikamet ettiği binanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belediyeden yemek molasına çıkan çift, evlerine geldiklerinde içeriden dumanların yükseldiğini gördü. Kapıyı açmalarıyla birlikte evin içerisini alevlerin kapladığını gören çift gözlerine inanamadı.

Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerine haber veren çift, yangının söndürülmesini bekledi. Evde kimsenin bulunmadığı olayda, ev kullanılmaz hale geldi.

Ev sahibi Süleyman Tuncer, "Belediyeden öğlen yemeğine gelmiştim. Kapıyı açınca içeride duman olduğunu fark ettim. Yatak odası ateş almış. İçeride kimse yoktu. Hemen itfaiyeyi aradım itfaiye gelip söndürdü" diye konuştu.