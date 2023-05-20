İhlas Haber Ajansı

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Oğlundan haber alamayan anne eve gelince acı haberle karşılaştı

Antalya’da yalnız yaşayan 45 yaşındaki adam, sabah eve gelen annesi tarafından ölü bulunduOlay, Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi 1117 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın zemin katında meydana geldi.

Antalya'da yalnız yaşayan 45 yaşındaki adam, sabah eve gelen annesi tarafından ölü bulundu


Olay, Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi 1117 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dün birlikte hastaneye gittikleri oğlundan sabah haber alamayan annesi, sabah yalnız yaşadığı eve geldi. Kapıyı açıp içeri giren annesi 45 yaşındaki Murat Uyar'ın cansız bedeni ile karşılaşan annesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi sonucunda olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Murat Uyar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Daha sonrasında Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı Adli tabibin incelemesi ise normal ölüm olarak belirlendi.

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