İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Oğlunun kestiği ağacın altında kalarak can verdi

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde ormanlık alanda kesim yapan Mehmet Yaman’ın kestiği ağaç, babasının üzerine devrilince 61 yaşındaki Ahmet Aksoy hayatını kaybetti.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ormanlık alanda kesim yapan Mehmet Yaman'ın kestiği ağaç, babasının üzerine devrilince 61 yaşındaki Ahmet Aksoy hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre olay Gazipaşa'nın Doğanca mahallesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Öğrenci servisi olan 61 yaşındaki Ahmet Aksoy, Çile mahallesinden aldığı öğrencileri Doğanca İlköğretim okuluna bıraktı. Aynı zamanda oğlu ile birlikte ormanda kesim işçisi olarak çalışan Ahmet Aksoy, kesim alanına giderek çalışmaya başladı. Babasının kesim sahasına geldiğinden haberi olmayan Ahmet Aksoy'un oğlu Mehmet Aksoy'un kestiği ağaç babasının üzerine devrildi. Başına darbe alan 61 yaşındaki Ahmet Aksoy, olay yerinde yaşamını yitirdi.


Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığının olay yerinde inceleme yapmasının ardından Ahmet Aksoy'un cenazesi Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.