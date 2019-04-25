Öğrenci Çalışmaları Sergilendi

Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen ‘Öğrenci Çalışmaları Sergisi' geniş katılımla gerçekleştirildi.

Olbia Sanat Galerisi'nde açılışı gerçekleştirilen sergiye Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eyüp Sabri Topal, Rektör Danışmanı Feyzullah Aslan, Genel Sekreter Ali Serinoğlu, MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Serdar Selim ile öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Sergide, Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları, Mimari Restorasyon, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Moda Tasarımı, Grafik Tasarım, Sahne ve Dekor Tasarımı Programı öğrencilerinin yıl boyunca uygulama dersleri kapsamında yaptıkları çalışmalar sergilendi.

Sergilenen tüm eserler hakkında bilgi alan Rektör Ünal, öğrencileri tebrik etti. Serik Meslek Yüksekokulunun çok çeşitli bölümleriyle bölgede ihtiyaç duyulan nitelikli ara eleman gücünü yetiştirdiğini ifade eden Ünal, tüm programlarda öğrencilerin memnuniyet oranının yüksek olduğunu ifade ederek bu konuda MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Serdar Selim nezdinde tüm öğretim elemanlarına teşekkür etti.