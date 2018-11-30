Öğrenci ve Öğretim Görevlileri kahvaltıda buluştu

Akdeniz Üniversitesi Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk gelişimi Bölümü 1' inci sınıf öğrencileri ve öğretim görevlileri kahvaltıda bir araya geldi.

Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk gelişimi Bölümü 1' inci Sınıf Öğrencileri ve Öğretim Görevlileri Kumluca Belediyesi 50. Yıl Kültür Merkezi Kale Kule Tesislerinde düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıya öğrenci, öğretim görevlileriyle birlikte Fakülte Dekanı Prof. Dr. Selma Öncel'de katıldı. Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi dekanı Prof. Dr. Selma Öncel, “Fakültemizde bu yıl Çocuk Gelişimi Bölümü açıldı. Öğrencilerimizin daha ilk yılı olduğu için onları eğitim ve öğretime hazırlamak için kahvaltı programı düzenledik. Yeni öğrencilerimiz ve öğretim görevlilerimizle birlikte düzenlediğimiz kahvaltıyla okul dışında bir etkinlik olsun istedik. Bu gün burada öğrenci ve öğretim görevlilerimizin sorunlarını dinledik. Sohbet etme ortamı bulduk” dedi.