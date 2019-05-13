Öğrenci velilerinden anlamlı dayanışma

Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Gündüz Bakım Evi öğrenci velileri, Balıkesir'de yaşayan 5 yaşındaki minik E.Y'ye umut ışığı oldu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki E.G, üç yıllık eşi T.Y'den 2016 yılında boşanmış, mahkeme, çiftin o dönem 2 yaşında olan kızları E.Y'nin velayetini annesine vermişti. Mahkemeden kızını hafta sonları görebilme izni alan baba T.Y, kızını görmek için eski eşi E.G'nin yaşadığı baba evine gitmiş, bu esnada ikili arasında yaşanan tartışmada T.Y, kızı E.Y'nin gözleri önünde eski eşi E.G'yi bıçaklayarak öldürdü. 2016 yılında meydana gelen olaydan sonra çiftin 2 yaşındaki kızları E.Y'nin velayeti anneanne F.G'ye verildi. Erkek terörüne kurban giden E.G'nin davasını üstlenen Antalyalı Avukat Müjde Tozbey, E.Y'nin dramını ve maddi imkansızlıklar nedeniyle yaşadığı sıkıntıları, kendi kızının eğitim gördüğü Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Gündüz Bakımevinin yönetimi ile paylaşarak, öğrenci velilerinin minik E.Y'ye yardım elini uzatabilecekleri bir ortamın oluşturulması için talepte bulundu.

Eğitim masrafları karşılanacak

Yaklaşan Anneler Günü etkinliğinde bu dayanışmanın sağlanabileceğini ön gören Bölge Yönetimi, Antalya OSB Gündüz Bakım Evi öğrencilerinin, evlerindeki atıkları kullanarak yaptıkları süs eşyalarının etkinlik kapsamında satışa çıkarılmasını ve veliler arasında toplanacak yardımın Avukat Müjde Tozbey'e teslim edilerek minik E.Y'ye ulaştırılmasını kararlaştırdı. Geçen Cuma günü Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü İdari Hizmet Binasında gerçekleşen etkinlik öncesi velilere E.Y'nin yaşadıklarını ve içerisinde bulunduğu durumu anlatan Avukat Tozbey, tüm velileri imkanları dahilinde yardımda bulunmaya davet etti.

Etkinliğe katılan anne ve babalar, öğrenciler tarafından hazırlanan 60 kadar süs eşyasının tamamını satın alarak minik E.Y'ye umut ışığı oldu. Anneanne F.G'nin son yaptıkları görüşmede E.Y'nin kreş parasını ödeyemediğinden dert yandığını söyleyen Avukat Tozbey, toplanan yardımın E.Y'nin okul öncesi eğitiminde kullanılacağını belirtti.