Öğrenciler 'Bilim ve Beceri Şenliği'nde buluştu

Muratpaşa Kent Meydanı'nda ‘Bilim ve Beceri Şenliği' gerçekleştirildi. Etkinlikte öğrencilerin yaptığı bilimsel çalışmalar stantlardaki yerini alırken, sahne performansları da düzenlendi.

Envar Okulları tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı'nın HAMİ projesi kapsamında gerçekleştirilen ‘Bilim ve Beceri Şenliği'nde kardeş okul Barbaros Ortaokulu'nun da çalışmaları ve stantları yer aldı. Şenlikte öğrencilerin yaptığı bilimsel çalışmalar stantlarda yerini alırken, aynı zamanda bilimsel düşünme becerileri kazandıran etkinlikler düzenlendi.

Kurdele kesimi Envar Okulları Kurucu Temsilcisi Dr. Mehmet Karakayalı, Liseler Müdürü Mehmet Ali Sarıca, İlk ve Ortaokullar Müdürü Yüksel Arslan tarafından yapılarak açılan şenlik, stantların gezilmesiyle devam etti. Ardından şiirler okundu, dans gösterileri yapıldı, Hacivat-Karagöz oyunu sergilendi. Saat 22.30'a kadar süren şenlikte, çok sayıda eğlenceli ve bilimsel etkinlikler düzenlendi. Antalya Envar İlkokul ve Ortaokul Müdürü Yüksel Arslan, etkinliğin amacına ve önemine değindi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın HAMİ Projesi kapsamında etkinliğin bölgedeki okullarla beraber gerçekleştirildiğini kaydeden Arslan, “24 yıllık eğitim birikimimizi; 4/4'lük eğitim modelimizin de bir basamağı olan beceri eğitimi kazanımları eşliğinde öğrencilerimizin bir yıllık ürün, deney ve çalışmaları ile birleştirerek siz değerli Antalyalıların huzurunda sergiledik. Biliyoruz ki geleceğimizi becerilerini değerleri ile birleştiren nesiller şekillendirecek. Bu bilinç ışığında şenlik alanında bizleri yalnız bırakmayarak etkinliklerimize renk katan siz değerli misafirlerimize, Bilim ve Beceri Şenliği için uzun zamandır emek harcayarak 4/4'lük Eğitim Modelimiz kapsamında ürün, deney ve proje hazırlayan sevgili öğrencilerimize, deneyimleri ile öğrencilerimizi destekleyen uzman öğretmen kadromuza ve idarecilerimize teşekkür ediyoruz. Ayrıca HAMİ projesi kapsamında kardeş okulumuz Barbaros Ortaokuluna dikkat çekici deneyleri için teşekkür ederiz. Eğitim ciddi bir iştir" dedi.