Öğrenciler çevre bilincini 'Sıfır Atık Müzesi'nde kazanacak

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Sıfır Atık Projesi ve AHENK Projesi kapsamında öğrencilere geri dönüşüm bilincinin aşılanması amacıyla Aksu İncikpınar İlkokulu-Ortaokulu'nda inşa edilen “Sıfır Atık Müzesi”nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Vali Yazıcı; “Gençlerimizde okuma bilinci ve çevre bilincini arttıracağız.” dedi.

Sıfır Atık Projesi ve AHENK Projesi kapsamında öğrencilere geri dönüşüm bilincinin aşılanması amacıyla Aksu İncikpınar İlkokulu-Ortaokulu'nda inşa edilen “Sıfır Atık Müzesi”nin açılışını Vali Ersin Yazıcı gerçekleştirdi. Atık malzemeler kullanılarak kurulan “Sıfır Atık Müzesi”nin açılış törenine Vali Yazıcı'nın yanı sıra Aksu Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er ve proje paydaşları katıldı.

Proje kapsamında bölgedeki 71 okuldan birçok farklı iş geldiğine değinen “Sıfır Atık Müzesi” projesi koordinatörü Elif Yıldırım; “Müzemiz 12 iş gününde yoğun bir çalışma sonucu tamamlandı. Proje kapsamında sıfır atığa hayat vererek müzemizi oluşturduk.” şeklinde konuştu. Müze'nin içinde oluşturulan kütüphane için 2.200 kitap toplandığı belirtilen açıklamada “Kütüphanesiz okul kalmayacak” projesi kapsamında da Aksu İncikpınar İlkokulu-Ortaokulu'nun kütüphanesine kavuştuğunun altı çizildi.

“Örnek bir müze”

Müzenin gençlerde sıfır atık bilincine katkı sunacağına değinen Vali Yazıcı; “Bugün güzel ve özel bir projenin açılışını yapmak için toplandık. Sıfır atık projesi ve AHENK projesi kapsamında, öğrencilerimize ve gençlerimize geri dönüşüm bilincinin aşılanması amacıyla oluşturulan Sıfır Atık Müzesi'nin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu örnek müzemiz ve kütüphanemizin açılışını yapmaktan ötürü heyecan ve mutluluk duyuyorum. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'müz koordinesinde başlatılan Sıfır Atık Müzesi Projemize 19 ilçemizden katkı sunan tüm öğretmen ve öğrencilerimize tebrik ediyorum. Sıfır Atık Müzesinin diğer okullarımıza da ilham ve örnek olması temennisiyle hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Çevre kirliliği konusundaki bilince katkı sunacak”

Oluşturulan müzenin özellikle gençlerdeki çevre kirliliği bilincine önemli katkı sunacağını aktaran Vali Yazıcı; “Hiç şüphesiz ki; dünyanın en güzel coğrafyasında yaşıyoruz. Dört bir tarafında, ayrı iklim, ayrı mevsim, ayrı bir zenginlik, ayrı bir güzellik var. Ama son zamanlarda hem ülkemizi hem de dünyamızı tehdit eden bir çevre kirliliği faktörü var. Bu güzel coğrafyamızı korumak, güzelliklerine sahip çıkmak ve çevre kirliliğine dur demek bizlerin elimizde. Gençlerimizde böyle örnek projelerle sıfır atık bilincini arttırmalıyız. Müzemizin tamamen atık malzemeler kullanılarak kurulduğu bilgisini aldım. Çevre kirliliği konusundaki bilince önemli katkı sunacağını düşündüğüm bu projede emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.

“Eğitimde fark yaratmaya devam edeceğiz”

Sıfır Atık Müzesinin açılışının ardından Aksu İlçesinde görevli okul müdürleriyle bir araya gelerek AHENK Projesi hakkında sohbet eden Vali Yazıcı; “AHENK Projemiz kapsamında Aksu İlçemizde görevli okul müdürlerimiz ile bir araya gelerek ilçemizde şimdiye kadar yapılan faaliyetleri değerlendirip projemizin önemini anlattık. AHENK Projemiz ile eğitimde fark yaratmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

“Eğitimi canlandırmak istiyoruz”

Eğitimin üzerine düşerek tüm dikkatleri bu yöne çekmek istediğine değinen Vali Yazıcı; “İdarecilik hayatım boyunca eğitim benim için hep ilk sırada yer aldı. AHENK Projemiz ile sizlerin de desteğiyle Antalya'daki tüm gözleri eğitime çekmek istiyoruz. Eğitimimizi yeniden ayağa kaldırmak, canlandırmak istiyoruz. Bu kapsamda okullarımıza en başta da ülkemiz için önemli bir değer olan Meslek Liselerimize dokunarak eğitimde niteliği ve niceliği arttırmayı hedefliyoruz. Şunu unutmayın ki; bu şehrin en kıymetli varlıkları sizlere emanet. Bu kıymetli varlıkları en iyi şekilde geleceğe hazırlamak bizlerin görevi. Bu yavrularımızdan vazgeçemeyiz. Bunları en iyi şekilde değerlerimizle eğiterek geleceğe hazırlayalım” dedi.

“Her şey akademik başarı değil”

Gençlerimizin ilgi alanlarına göre yönlendirilmeleri gerektiğine değinen Vali Yazıcı, akademik başarının her şey olmadığını ve her çocuğun farklı özellikleri olduğunu dile getirerek bu özellikleri bulup ön plana çıkarmanın öneminden bahsetti. Çocuklarımızı ilgi alanlarına göre yönlendirmenin ileride başarılarına önemli katkı sunacağına değinen Vali Yazıcı; “Akademik başarı tabi ki önemli. Ama her şey akademik başarı değil. Birçok farklı yeteneği olan çocuğumuz var. Bu çocuklarımızın hiçbirinden vazgeçemeyiz. Çocuklarımızı ilgi alanlarına göre yönlendirerek daha başarılı bir toplum oluşturmalıyız” şeklinde konuştu.