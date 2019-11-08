İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Öğrenciler EXPO bilim Fuarında

Expo Bilim Fuarı, Fen Bilimleri dersi için 4, 5, 6 ve 7.

sınıf öğrencilerini misafir etti.


Envar Okulları, 4, 5, 6 ve 7. sınıf öğrencileri ile Fen Bilimleri dersi Dünya, Güneş, Ay ünitesi çerçevesinde Expo Bilim Fuarına gezi düzenledi. Okul Müdürü Yüksel Arslan, bilimle ilgili merakın ve çalışmaların erken yaşlarda başladığına işaret ederek, "Öğrencilerimizin derslerde öğrendikleri kazanımları somutlaştırmak adına yapılmış bir etkinliktir. Bu gezi ile öğrencilerimiz 10D simülasyon, plenatoryum, 3 boyutlu materyaller ile öğrendikleri bilgileri pekiştirdiler. Teleskop ile Güneş'i izlediler. Ortaokul ve ilkokul öğrencilerimizle dersi sınıf ortamından çıkarıp hayata döktük. Eno 4/4'lük Eğitim Modelimizin Beceri eğitimi kapsamında da öğrencilerimizi ilim ve irfanla donatmaya devam edeceğiz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.