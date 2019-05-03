Öğrenciler, kadına şiddete dikkat çekti

7'nci Liseler Arası Tiyatro Şenliği, Alanya Berat Hayriye Cömertoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi nin "Hayvanlığa Lüzum Yok" adlı oyunu ile başladı. Kadınlar günü temalı başlayan oyun zaman zaman güldürürken zaman zaman hüzünlendirdi. Oyun da, kadına şiddet, çocuk gelin, kadının toplumdaki yeri gibi konulara değinildi.

Alanya Belediye Tiyatrosu tarafından düzenlenen “7'nci Liseler Arası Tiyatro Şenliği” dün akşam başladı. Oyun öncesinde açılış konuşması yapan Alanya Belediyesi Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Esra Tığlı Kutertan "Her yıl daha çok sayıda okula ev sahipliği yapıyoruz; bu bizi çok mutlu ediyor. Gençlerimiz ile buluşmak, onların başarılarını bu şenlik sayesinde görmek, ileriye dönük projelerimiz için bizi umutlandırıyor. Her zaman onların yanındayız" dedi.

Birbirinden farklı oyunların sahneleneceği 7'nci Liseler Arası Tiyatro Şenliği 21 Mayısa kadar devam edecek. Alanya Belediyesi Başkan yardımcısı Ali Yenialp şenlik öncesi bahçede prova yapan liselileri ziyaret etti. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Yenialp, tiyatronun zor bir sanat olduğunu, bu zor işe gönül veren tüm gençlerin yolunun açık olmasını diledi. Şenliğin ikici günü bu akşam saat 20.00'de Bahçeşehir Alanya Anadolu Lisesi "Prometheus" isimli oyunla seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.