Öğrenciler Kırkgöz Gölü'nde temizlik yaptı

Çevre temizliği konusunda duyarlılığı ve farkındalığı artırmak adına projeler üreten Döşemealtı Belediyesi, öğrencilerle birlikte Kırkgöz Gölü'nde çevre temizliği gerçekleştirdi.

Döşemealtı Belediyesi, çevre konusunda farkındalık oluşturmak adına attığı adımlara bir yenisini daha ekledi. Döşemealtı Belediyesi, kolej öğrencileriyle birlikte Antalya'nın en büyük su kaynaklarından beslenen doğa harikası Kırkgöz Gölü'nde çevre temizliği gerçekleştirdi.

Değişik türde kuşlara ev sahipliği yapan, nilüfer çiçekleriyle görsel şölen sunan 1. derece SİT alanı içindeki Kırkgöz Gölü çevresindeki çalışmada Döşemealtı Belediyesi ekiplerinin yanı sıra Yeryüzü Kolejinden iki yönetici, 5 öğretmen ve 25 öğretmen yer aldı.

Göl çevresinde piknikçiler ve ziyaretçilerin bıraktığı pet bardak, kağıt ve poşetler öğrenciler ve belediye görevlileri tarafından tek tek toplandı.