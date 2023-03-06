Öğrenciler kitap istedi, Başkan Tütüncü gönderdi

Kepez Belediyesi'nin “Gençlik Buluşmaları” bünyesinde Başkan Hakan Tütüncü, ilçedeki okulları ziyaret ederek, öğrencilerle buluşuyor. Başkan Tütüncü, Kepez Gençlik Buluşmaları çerçevesinde geçtiğimiz ay Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi'ni ziyaret etmişti. Bu ziyaret esnasında öğrenciler kitaplara ve kütüphanelere olan yoğun ilgisinden dolayı Başkan Tütüncü'ye daha önceden hazırladıkları tamamı bilim ve teknoloji ağırlıklı kitap listesini vererek, bu kitapların okul kütüphanelerine kazandırılmasını talep ettiler. Başkan Tütüncü'de ziyaret sonrası öğrencilerin talep ettiği bilim kitaplarını 2'şer adet olmak üzere okul kütüphanesine hediye etti. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, istek ve taleplerini yerine getirdiği Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi öğrencilerini okulun kütüphanesinde tekrar ziyaret etti. Başkan Tütüncü, öğrencilere “Siz yeter ki okumaya öğrenmeye gayret edin. Biz bütün imkanlarımızla sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Sizler aydınlık geleceğimizin teminatı olan süper gençlerimizsiniz. Biz her zaman bu süper gençlerimizin yanı başındayız. Ben özellikle bugün başarıyla hazırladığınız bu kitap listesinden dolayı sizleri tebrik etmeye geldim.” dedi.

Kepez'e 21 kütüphane

Öğrencilik yıllarında kütüphaneleri çok seven bir öğrenci olduğunu belirten Başkan Tütüncü, “Kepez'e şuan itibariyle 21 kütüphane kurduk. 21 kütüphanemizin amiral gemisi de Gülveren de Tam 1 milyon kitap kapasiteli Aynı anda 2 bin kişinin çalışabileceği bir kütüphane kuruyoruz. Kütüphanemizin resmi açılışını 29 Ekim'de gerçekleştireceğiz. Öğrencilerimizin biran önce faydalanmasını istediğimiz için hedefimiz yaz mevsiminde öğrencilerimizin hizmetine sunmak. “ diye konuştu.