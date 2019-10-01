Öğrenciler öğrendiklerini uygulamaya geçirdi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde öğrencilere, trafikte yayaların önceliğinin benimsetilmesi amacıyla eğitimler verildi. Eğitimlerin ardından öğrencilere, trafikte uygulamalar yaptırıldı.

Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro görevlileri tarafından, okul giriş çıkışlarında öğrencilerin daha güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçişlerini veya okul giriş ve çıkışlarını daha güvenli sağlamak ve trafikte yayaların önceliğinin benimsetilmesi amacıyla, Atatürk Orta Okulu Konferans Salonunda öğrencilere eğitim verildi. Salonda öğrencilere verilen bilgilerin ardından, trafiğe çıkılarak uygulaması da gösterildi. Okul önündeki yaya geçidine çıkan öğrenciler öğrendikleri bilgileri burada uygulamaya geçirdiler.