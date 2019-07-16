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Öğrenciler Ömer Halisdemir'in şehit edildiği anları canlandırdı

Kumluca Kaymakamlığının koordinesinde Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu tarafından Demokrasi ve Millik Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi.

Gecede öğrenciler, Ömer Halisdemir'in şehit oluşunu canlandıran kısa bir tiyatro gösterisi sergiledi.


Cumhuriyet Meydanında düzenlenen etkinliklere, Kırıkkale Vali Yardımcısı Muammer Köken, Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Oğuzhan Karataş, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Program saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başladı. Kuran-ı Kerim tilaveti ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin'in günün anlam ve önemini belirten konuşması ile devam etti. İlçe Müftülüğüne bağlı imam hatipler tarafından kaside ve ilahiler okundu. Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından şiirler ve 15 Temmuz marşları okundu. Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından Ömer Halisdemir'in şehit oluşunu canlandıran kısa bir tiyatro gösterisi yapıldı. İlçe Müftüsü Hacı Kahraman'ın yapmış olduğu dua ile program sona erdi.

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