Öğrenciler ramazan paketi hazırlayıp dağıttı

Okulda uygulanan eno 4/4 lük Eğitim Modelinin Karakter Eğitimi kapsamında yardımlaşma edebinin kazanımlarını Ramazan paketleri hazırlayarak hayata geçirdiler.

Ramazan yardımına ilişkin bir açıklama yapan Envar Koleji İlk ve Ortaokul Müdürü Yüksel Arslan, “Karakter eğitimi çalışmalarımızı hayatla bütünleştiren projede öğrencilerimiz tarafından hazırlanan ramazan paketleri, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılarak güzel bir paylaşma ve yardımlaşma ortamı oluşturuldu. 'Her iyilik bir sadakadır.' diyerek başlattığımız kampanyaya destek veren okul idarecilerimize, öğrenci, öğretmen ve değerli velilerimize teşekkür ederiz” dedi.