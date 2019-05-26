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Öğrenciler ramazan paketi hazırlayıp dağıttı

Ramazan ayı sebebiyle dayanışma ve yardımlaşma örneği sergileyen Envar Okulları öğrencileri ramazan paketi hazırlayıp dağıttı.

Okulda uygulanan eno 4/4 lük Eğitim Modelinin Karakter Eğitimi kapsamında yardımlaşma edebinin kazanımlarını Ramazan paketleri hazırlayarak hayata geçirdiler.


Ramazan yardımına ilişkin bir açıklama yapan Envar Koleji İlk ve Ortaokul Müdürü Yüksel Arslan, “Karakter eğitimi çalışmalarımızı hayatla bütünleştiren projede öğrencilerimiz tarafından hazırlanan ramazan paketleri, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılarak güzel bir paylaşma ve yardımlaşma ortamı oluşturuldu. 'Her iyilik bir sadakadır.' diyerek başlattığımız kampanyaya destek veren okul idarecilerimize, öğrenci, öğretmen ve değerli velilerimize teşekkür ederiz” dedi.

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