Öğrenciler sınıftan sahneye inerek tiyatro oynayacak

Alanya Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Liseler Arası Tiyatro Şenliği'nin 8'incisi 19 Mayıs-27 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Alanya Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü tarafından organize edilen şenlik Alanya Belediyesi Kültür Merkezi'nde TED Alanya Koleji'nin sahneleyeceği ‘Babaannem 100 Yaşında' oyunu ile başlayacak. Lise öğrencilerinin hazırlamış oldukları tiyatro oyunlarını sergileyeceği şenlik 27 Mayıs'ta yapılacak olan törenle son bulacak.

4 farklı okul yer alacak

Şenlikte bu yıl 4 farklı okul yer alacak. Festivalin ilk temsili TED Alanya Koleji'nin hazırladığı ‘Babaannem 100 Yaşında' oyunu 19 Mayıs Perşembe günü 20:00'da sahnelenecek. 21 Mayıs Cumartesi günü aynı saatte ise Yaşam Tasarım Okulları öğrencilerinin hazırladığı ‘Yaşamın Delileri' oyunu sahnelenecek. Şenlik, 24 Mayıs Salı günü A. Fevzi Alaettinoğlu Anadolu Lisesi'nin ‘Koleksiyoncu' oyunu ve 26 Mayıs Perşembe CEV ÖHEP Okulları Anadolu Lisesi'nin sahneleyeceği ‘7 Kadın' oyunu ile devam edecek.

Tüm vatandaşları şenliğe davet eden Başkan Yücel, “Öğrencilerimizi tiyatroya ve sanata yönlendirmek için yaptığımız etkinliklerimiz devam ediyor. 8. Liseler Arası Tiyatro Şenliğimiz 19 Mayıs'ta başlayacak. Genç kardeşlerimiz aylardır bu şenlik için hazırlanıyorlar ve bizlere muhteşem oyunlar hazırladılar. Tüm Alanya halkını şenliğimize davet ediyorum” dedi.