Öğrenciler Su Kabağı Boyama ve Quilling öğreniyor

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görev yapan ressamlar tarafından Hacıkura İlkokulu öğrencilerine Oba Mahallesi'nde bulunan merkez şantiyede workshop eğitimi verildi. Eğitmenler öğrencilere, Alanya ile özdeşleşmiş yöreye özgü su kabağı ve quilling resim çalışmaları yaptırdı.

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, “Öğrencilerimize doğayı sevdirecek, el becerilerini ve görsel hafızalarını geliştirecek bu faaliyetlerimiz artarak devam edecek'' dedi.