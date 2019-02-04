Öğrenciler Tahtalı'ya akın etti

Kemer Belediyesi'nin öğrencilere yarı yıl tatili hediyesi olarak düzenlediği teleferikle Tahtalı Dağı gezileri yoğun ilgi gördü. Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen son geziye katılan 1516 öğrenci ile velisi Kemer'in zirvesinde kar keyfi yaşadı.

İçedeki tüm anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile velilerine yönelik olarak 21 Ocak- 3 Şubat tarihleri arasında düzenen, Olimpos Teleferik ile Tahtalı Dağı gezileri yoğun ilgi gördü. Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen son geziye katılan 1516 veli ve öğrenci Tahtalı Dağı'nda gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.

Servisle mahallelerinden alındıktan sonra teleferik ile Tahtalı Dağı'na ulaştırılan öğrenciler ve velileri; kartopu oynadı, karda kaydı ve kardan adam yaptılar. Çoğu ilk kez Tahtalı Dağı'na çıktıklarını ve ilk kez kar gördüklerini söyleyen öğrenciler ile velileri, “Yarıyıl tatilinde çok güzel vakit geçirdik. ” dediler.

Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül ise, “Öğrencilerimizin başarılarını teşvik için sömestir tatilinde Kemer ilçemizin zirvesine gezi düzenledik. Öğrencilerimizin burada güzel vakit geçirmesi bizi de çok mutlu etti. Eğitime her zaman destek olduk ve bundan sonra da destek olmaya devam edeceğiz. Etkinliğimize katılan herkese çok teşekkür ediyor ve tüm öğrencilerimize ikinci dönemde başarılar diliyorum” diye konuştu.