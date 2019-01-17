Öğrenciler, tarımı eğlenerek öğrendi

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Yeşeren Çocuklar Projesi'nin ilk etabı tamamlandı. Öğrencilerin tarımı eğlenerek öğrendiği projenin ikinci etabı, 6 Şubat'ta başlayacak.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, BATEM ve Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen ‘Yeşeren Çocuklar Projesi'nin 15'nci haftasında program düzenlendi. Düzenlenen programa, 6. ve 7.sınıf öğrencileri katıldı. BATEM'in Aksu yerleşkesinde yer alan seralarda öğrenciler sebze ile ıtri bitkilerden biberiye fidesi dikimini uygulamalı olarak gerçekleştirdi.

Bununla birlikte öğrenciler, EXPO 2016 alanında tarımın tarihi sürecini görsel ve işitsel sunumlarla öğrenme fırsatı buluyor. Tarımı eğlendirerek öğretmeyi sağlayan bu proje ile çocuklar, öncelikle tükettikleri bitkisel ürünlerin nasıl yetiştirildiklerini uygulamalı olarak görüyor ve doğa-çevre bilincinin gelişmesine yönelik etkinlikler düzenleniyor. Yeşeren çocuklarda ilk etap aşağıdaki okullarımızla birlikte başarıyla tamamlandı.

İkinci etap sömestr tatilinin bitmesiyle 6 Şubat'ta tekrar başlayacak.