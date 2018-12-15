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Öğrenciler topladıkları kitapları paylaştı

Kumluca Atatürk Ortaokulu öğrencileri “Değerler Eğitimi” kapsamında düzenlediği kampanya kapsamında 1550 adet kitap topladıKumluca Atatürk Ortaokulu öğrencileri topladıkları 1550 kitabı Bartın İli Kuşbaşı Köyünde eğitim veren Vali Tevfik Başakar Ortaokuluna ve Tunceli Şehit Savcı Murat Uzun Ortaokuluna gönderdi.

Kumluca Atatürk Ortaokulu öğrencileri “Değerler Eğitimi” kapsamında düzenlediği kampanya kapsamında 1550 adet kitap topladı


Kumluca Atatürk Ortaokulu öğrencileri topladıkları 1550 kitabı Bartın İli Kuşbaşı Köyünde eğitim veren Vali Tevfik Başakar Ortaokuluna ve Tunceli Şehit Savcı Murat Uzun Ortaokuluna gönderdi.


Kumluca Atatürk Ortaokulu Müdürü Ahmet Özdemir; “Öğrencilerimiz Değerler Eğitimi kampanyası kapsamında 1550 kitap topladı. Öğrencilerimiz öğrenci arkadaşlarından topladığı 1550 kitabı Bartın'a bağlı Kaşbaşı Köyünde bulunan Vali Tevfik Başakar Ortaokulu ve Tunceli ilimizde bulunan Şehit Savcı Murat Uzun Ortaokuluna ulaştırdı. Değerlere değer katmak niyetiyle yola çıkan öğrencilerimiz, paylaşarak, geleceğe güvenle bakmayı hedeflemişlerdir. Kampanyaya destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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