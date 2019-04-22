Öğrencilerden alkışlanacak davranış

Kolej öğrencileri, kendi harçlıklarından biriktirip aldıkları hediyeleri huzurevi sakinlerine vererek, onların anlattığı güzel hikayeleri ilgiyle dinlediler. Ziyarette, yaşlılığın zorluğunu daha yakından gören öğrenciler, gençliğin ve sağlığın kıymetini bir kez daha anlama fırsatını buldular. Anlamlı ziyaret sırasında öğrenciler, huzurevi sakinlerine tekrar ziyarette bulunacaklarına ve kütüphanelerine koymaları için kitap getireceklerine söz verdiler. Öğrencileri, büyük bir ilgiyle ve sevgiyle karşılayan Huzurevi sakinleri ise, kapıya kadar uğurlayıp memnuniyetlerini dile getirdiler.