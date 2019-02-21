İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Öğrencilerden kedi ve köpek kulübesi

Antalya’nın Kumluca ilçesi’nde lisesi öğrencileri yaptıkları kedi ve köpek kulübelerinin parklarda değerlendirilmesi için Kumluca Belediyesine teslim etti.

Antalya'nın Kumluca ilçesi'nde lisesi öğrencileri yaptıkları kedi ve köpek kulübelerinin parklarda değerlendirilmesi için Kumluca Belediyesine teslim etti.


Kumluca Anadolu Lisesi Öğrencileri, Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven'i ziyaret etti. Öğretmenleri Burçin Aslan ve Yunus Emre Dermencioğlu ile Kumluca Belediyesine gelen öğrenciler kendi imkanlarıyla yaptıkları kedi ve köpek kulübelerini Başkan Göven'e teslim ettiler. Gençlerin çevreye ve hayvanlara gösterdiği özen adına, ziyaretten memnun kaldığını belirten Yusuf Göven, “Gençlerimiz örnek bir davranışta bulunmuşlar. Kendi imkanları ile yaptıkları kulübeleri bize getirmişler. Bizde Kumluca Belediyesi olarak bu kulübeleri belediyemiz bünyesinde bulunan ilçemizin değişik yerlerindeki parklarda değerlendireceğiz. Gençlerimizi ve öğretmenlerimizi bu örnek davranışlarından dolayı kutluyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.