Öğrencilerden köy okuluna kütüphane

Geleneksel hale getirilen Bahçeşehir Koleji Konyaaltı Kampüsü Bahar Şenliği'nden elde edilen gelir ile her yıl bir sosyal sorumluluk çalışması yürütülüyor. Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle yapılan görüşmeler sonucunda mevcut halinde kütüphanesi olmayan Gökçam İlkokuluna kütüphane yapılmasına karar verildi.

Tüm tefrişatı, fiziksel yapısı yenilenen kütüphanede ilkokulun öğrencileri hem kitap okuyabilecek hem de dersleriyle ilgili araştırmalar yapabilecek.

Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fatma Özdoğan, öğrencilere hitap ettiği konuşmasında, "İlçemizin küçük bir köy okuluna güzel bir hizmet sunmuşsunuz" diyerek projede emeği geçenlere ve okul aile birliğine teşekkür etti.

Bahçeşehir Koleji Konyaaltı Kampüsü Müdür Yardımcısı Bahadır Koyuncu da eğitime katkı sağlamak adına böyle bir proje başlattıklarına dikkat çekerek, "Bu süreçte sağolsun Şube Müdürümüz Fatma Hanım'ın desteği oldu. Katkı sağlayan herkese ve özellikle Okul Aile Birliğimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Açılışa, Bahçeşehir Koleji Konyaaltı Kampüsü öğretmen ve öğrencileri, Okul Aile Birliği üyeleri ve Gökçam İlkokulu öğretmen ve öğrencileri de katıldı.