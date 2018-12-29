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Öğrencilerden Mehmetçiğe duyarlı davranış

Antalya’nın Kaş ilçesinde ortaokul öğrencileri annelerinin hazırlayıp, Mardin’in Nusaybin Derince Jandarma Komutanlığına gönderdiği koliler burada vatani görevini yapan Mehmetçiklere ulaştı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde ortaokul öğrencileri annelerinin hazırlayıp, Mardin'in Nusaybin Derince Jandarma Komutanlığına gönderdiği koliler burada vatani görevini yapan Mehmetçiklere ulaştı.


Kaş'ın Kalkan Ortaokulu'ndan 20 öğrencinin Mehmetçiklere destek ve moral vermek için okul yönetimiyle hazırladığı 3 koli ve yazdığı şiirler, 10 gün önce Mardin'in Nusaybin Derince Jandarma Komutanlığına gönderildi. Öğrencilerin anneleriyle ördüğü atkı ve bereler ile hazırladığı kurabiye ve böreklerin içinde bulunduğu koliler Mehmetçiklere ulaştı.


Kalkan Ortaokulu yöneticileri, öğrencilerin duyarlı davranışlarıyla ortaya çıkan ve Mehmetçiğe moral veren bu çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

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