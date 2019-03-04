Öğrencilerden, 'Okulumuzun Komşusu' projesi

Antalya Muratpaşa Hacı Dudu Mehmet Gebizli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, "Kapıları tıkladık gönülleri aldık" sloganı ile ‘Okulumuzun Komşusu' projesi başlattı.

Proje kapsamında öğrenciler, danışman öğretmenleri eşliğinde yakın komşuları ziyaret edip, onlara hazırlamış oldukları kahve ve çikolata kutularını takdim etti.

Öğrenciler komşulara ziyaret sebebini ise şöyle açıkladı: “ Zil sesi veya her hangi hata ile yaptığımız bir davranış sizleri rahatsız etmiş olabilir. Bunları ufak da olsa telafi edebilmek amacıyla sizleri ziyaret ederek bir kahvenin kırk yıl hatırı vardır düşüncesi ile sizlere kahve ikram etmek ve iyi ki varsınız demek istedik."

"Komşu hakkı"

Proje Danışman Öğretmeni Hava Ulusoy, gençlere değerlerini söz ve nasihatlerle aktarmaya çalışmanın yanında eylemlerle de öğretilmesi gerektiğini dile getirerek, " Öğrenci sayısı kalabalık ve çevresi binalarla çevrili bir okulda komşuları ile barışık, komşu hakkına karşılıklı saygı ile yaklaşan bir ortam oluşturma düşüncesi fikrimizin çıkış noktası oldu. Hepimiz için de ibret olacak hikayelerle karşılaştık. Komşularımız arasında hiç kapısı çalınmayan yaşlı teyzelerimiz varmış, göz yaşları içerisinde sarıldılar kızlarımıza, evlerine davet ettiler. Bundan sonra özellikle bayramlarımız gibi özel günlerimizde kapılarını tıklatacağımız ve mutluluklarımızı paylaşacağımız komşularımız daha oldu." dedi.

Hacı Dudu Mehmet Gebizli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Necip Dal, değerlere sahip çıkma noktasında gayret ederek, projenin parçası olan tüm öğretmen ve öğrencileri tebrik ettiğini belirtti.