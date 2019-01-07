Öğrencilere çevre eğitimi

Mavi bayraklı plajları, nitelikli ambalaj atıklarının kayıpsız geri dönüşümünü sağlayan Çevreci Komşu Kart projesiyle Türkiye'de sürdürülebilir çevre politikalarının en iyi uygulayıcıları arasında yer alan Muratpaşa Belediyesi, geçen yıl 7 bin 110 öğrenciye çevre, geri dönüşüm ve hijyen eğitimi verdi. Gerçekleştirdiği bu çalışmalarla Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından verilen ‘En İyi Çevre Eğitim Etkinlik' ödülünü üst 2015 - 2018 arasında üst üste 3 kez alan Muratpaşa Belediyesi, öğrencilere yönelik eğitimlerin yanı sıra atık pil ve bitkisel atık yağ toplanmasında önemli rakamlara ulaştı. Muratpaşa Belediyesi, 2018 yılında 4 bin 347 kilogram atık pil ve 7 bin 751 kilogram bitkisel atık yağ topladı.