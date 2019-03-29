Öğrencilere ‘Duygusal zeka ve davranış seçme becerisi' semineri

Murat kaplan, Envar Anadolu-Fen Lisesi 12. Sınıf öğrencilerine ‘Duygusal zeka ve davranış seçme becerisi' konulu seminer verdi. Seminerle üniversite sınavına hazırlanan lise son sınıf öğrencilerinin sınav stresinden uzaklaşmaları, karakter beceri gelişimlerine katkıda bulunulması amaçlanıyor.

Etkili iletişim, yüz okuma, karakter analizi, kriz yönetimi ve liderlik konuları uzmanı öğretim üyesi Murat Kaplan, öfkenin altında korku olduğunu, öfkesini kontrol edemeyen bireylerin duygusal zeka puanı düşük bireyler olduğunu söyledi. Kaplan, “İnsanların hayatına dokunmadan geçirilen bir hayat boşa gider. Önemli olan iyi bir iş sahibi olmak değil, sahip olduğunuz işi en iyi şekilde yapmaktır. Küçük bir gülümsemeniz ile intihar etmeyi düşünen bir insanı bu kararından vazgeçirebilirsiniz. Yolda gördüğünüz küçük bir çocuğa bile nasılsın demeden geçmeyin” şeklinde konuştu.

Kaplan, öğrencilere ve öğretmenlere günlük hayat becerilerini geliştirecek ipuçları da verdi.