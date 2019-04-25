İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Öğrencilere havalimanında uygulamalı dil eğitimi

Hami Okul Projesi kapsamında Envar Okulları Anadolu ve Fen Lisesi ile TOBB Fen Lisesi öğrencileri, havalimanında turistlerle röportaj yaparak, hem eğlendi hem kendilerini geliştirdiler.


Envar Okulları Anadolu ve Fen Lisesi ile TOBB Fen Lisesi, Hami Okul Projesi kapsamında bir araya geldiler. Milli Eğitim Bakanlığı'nın özel okullar ve devlet okulları arasında birlikte yürüttüğü Hami Okul Projesi çerçevesinde Envar Anadolu ve Fen Lisesi ile TOBB Fen Lisesi arasında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Güne, kahvaltı ile başlayan öğrenciler sonrasında Antalya Atatürk Havalimanı'nda "Öğren ve Paylaş (Learn and Share with Envar)" etkinliği ile bir araya geldiler. Havalimanında dış hatlar terminalinde öğrenciler turistler ile İngilizce konuşarak röportaj etkinliğini gerçekleştirdiler. Renkli anların yaşandığı bu etkinlik öğrencilerin keyifli anlar geçirmesini sağladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.