Öğrencilere havalimanında uygulamalı dil eğitimi

Envar Okulları Anadolu ve Fen Lisesi ile TOBB Fen Lisesi, Hami Okul Projesi kapsamında bir araya geldiler. Milli Eğitim Bakanlığı'nın özel okullar ve devlet okulları arasında birlikte yürüttüğü Hami Okul Projesi çerçevesinde Envar Anadolu ve Fen Lisesi ile TOBB Fen Lisesi arasında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Güne, kahvaltı ile başlayan öğrenciler sonrasında Antalya Atatürk Havalimanı'nda "Öğren ve Paylaş (Learn and Share with Envar)" etkinliği ile bir araya geldiler. Havalimanında dış hatlar terminalinde öğrenciler turistler ile İngilizce konuşarak röportaj etkinliğini gerçekleştirdiler. Renkli anların yaşandığı bu etkinlik öğrencilerin keyifli anlar geçirmesini sağladı.