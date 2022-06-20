Öğrencilere karne hediyesi “sinema”

Döşemealtı'nda 2021-2022 Eğitim öğretim yılının tamamlanmasıyla yaklaşık 16 bin öğrenci karne sevinci yaşadı. 3 ay sürecek yaz tatilinin başlamasıyla birlikte öğrencilere ilk karne hediyesi sinema gösterimiyle Döşemealtı Belediyesi'nden geldi.

Döşemealtı Belediyesi eğitim öğretim sezonunun tamamlanmasıyla birlikte yaz tatiline giren öğrencileri unutmadı. Sömestr tatilinde olduğu gibi yaz tatilinde de karnesini getiren öğrenciye Flora Plaza Sinema Salonu'nda ücretsiz film ile birlikte patlamış mısır ve su ikram edilecek. Yeşilbayır Mahallesi'nde bulunan Flora Plaza Sinema Salonu'nda 18-25 Haziran tarihleri arasında tüm film gösterimleri karnesiyle gelen öğrenciye ücretsiz olacak.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, tüm öğrencileri sinemada film izlemeye davet ederken, “Çok zorlu bir pandemi döneminden çıktık. Ardından da tüm ülke olarak çok büyük ir ekonomik krizle boğuşuyoruz. İnsanlarımızın alım güçleri düştü. Gençlerimiz artık bir sinemaya gidip arkadaşlarıyla keyifle film bile izleyemez duruma geldi. Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte bir sinema keyfi yaşamaları için tüm öğrencilerimizi Flora Plaza Sinema Salonlarına bekliyorum. Tüm gençlerimize ve çocuklarımıza ikramlarımızla birlikte keyifli seyirler diliyorum” dedi.