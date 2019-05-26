Öğrencilere skolyoz taraması

Muratpaşa Belediyesi ve Olimpos Rotary Kulübü, belediyenin Kızılarık Mahallesi'nde bulunan Zeytinköy Destek Eğitim Kursu öğrencilerine yönelik omurga eğriliği, skolyoz, taraması gerçekleştirdi.

Muratpaşa Belediyesi'nin Olimpos Rotary Kulübü'yle birlikte gerçekleştirdiği ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik omurga eğriliği taraması 3'üncü yılında da devam ediyor. Muratpaşa Belediyesi'nin Zeytinköy Destek Eğitim Merkezi öğrencilerine yönelik tarama programında Prof. Dr. Ahmet Turan Aydın, Prof. Dr. Feyyaz Akyıldız ve Prof. Dr. Yetkin Söyüncü yer aldı. Olimpos Rotary Kulüp dönem başkanı Mahzar Soykan ve proje sorumlusu geçmiş dönem başkanı Bahriye Akyıldız koordinasyonunda gerçekleşen taramada öğrenciler omurga sağlığı ve skolyoz açısından muayene edildi. Yapılan muayene sonucunda tedavi olması gereken öğrenciler hastanelere yönlendirilirken, yetkililer tedavilerini ücretsiz olarak gerçekleştirileceğini belirtti.