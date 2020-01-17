Muratpaşa Belediyesi Ermenek Destek Eğitim Kurs Merkezi'nde Antalya Anadolu Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzm. Op. Dr. Serdar Özyalçın tarafından öğrencilere skolyoz taraması yapıldı.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Rotary Toplum Birliği ve Falez Rotary Etkinlikleri kapsamından Muratpaşa Belediyesi Ermenek Destek Eğitim Kurs Merkezi'nde, Antalya Anadolu Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzm. Op. Dr. Serdar Özyalçın tarafından öğrencilere skolyoz taraması yapıldı. Muratpaşa Belediyesi Ermenek Destek Eğitim Kurs Merkezi öğrencilerinin yoğun katılımıyla gerçekleşen skolyoz taramasında Op. Dr. Serdar Özyalçın, yapmış oldukları skolyoz taramasıyla bir farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi. Skolyoz tedavisinde erken tanının çok önemli olduğunu belirten Op. Dr. Serdar Özyalçın, “Sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştirmiş olduğumuz skolyoz taramasıyla bir farkındalık ve bilinç oluşturduğumuz için çok mutluyum. Skolyoz birçok kişi tarafından önemsenmemekte ve gözden kaçmaktadır. Ciddiye alınması gereken bir hastalık olduğunu düşünüyoruz. Erkenden fark edilirse tedavi süreci de kolaylaşıyor. Basit fizik tedavi hareketleriyle sağlıklı bir omurgaya sahip olabiliriz. İşte bu bağlamda bugün burada olmak, çocuklarımızda skolyoz taraması yapmak bizim için büyük önem taşımaktadır” açıklamasında bulundu.

Skolyozda erken tanı

Skolyoz taramasıyla, erken tanıda farkındalık ve bilinç oluşturmayı amaçladıklarını söyleyen Antalya Anadolu Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzm. Op. Dr. Serdar Özyalçın, “Skolyoz, en sık görülen omurga problemidir. Genellikle çocukluk döneminde tanısı konulabilen skolyozda bazen çok düşük dereceli eğrilikler çocuklukta fark edilmeyip erişkin dönemde de tanı alabilmektedir. Bugün burada çok çocuğumuza tarama yaparak hastalığın erişkin döneme kalmadan şimdiden fark edip tanıyı koyup önlemini almak istiyoruz. Eğer bu yaşlarda skolyoz tespit edilirse cerrahiye gitmeden basit bir fizik tedaviyle tedavi edilebilir ve skolyozun ilerlemesi durdurulabilinir. Bugün olabildiğince çok çocuğumuza dokunmak ve skolyoz taraması yapmak istiyoruz. Antalya Anadolu Hastanesi ve bir doktor olarak sosyal sorumluk projelerinde olmaktan, çocuklarımız için faydalı işler yapmaktan ve farkındalık oluşturmaktan onur duyuyoruz” dedi.