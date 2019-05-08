Antalya'nın Kaş ilçesinde Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında öğrencilere trafik kurallarının önemi anlatıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı tarafından Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri, Şehit Öğretmen Ali Boşgelmez İlkokulu ve Atatürk İlk-Ortaokulu'nda düzenlendi.

Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası Başkanı Mustafa Demirtepe, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Çalışkan ile okul idaresinin hazır bulunduğu programın davetlileri ilkokul öğrencileri oldu.

Programda yer alan öğrencilere ‘yaya öncelikli trafik güvenliği' kapsamında trafik kurallarının önemi anlatıldı. Bilgilendirme broşürleri ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.