Öğrencilerin başarıları ölçüldü

ANTALYA (İHA) – Antalya Kemer Belediyesi Ahmet Erkal Destek Eğitim Kursu'nda eğitim gören öğrenciler, TYT ve AYT Türkiye geneli deneme sınavına katıldı.

Kemer Belediyesi Ahmet Erkal Destek Eğitim Kursu'nda sınav heyecanı yaşandı. 300 öğrencinin katılımı ile gerçekleşen sınavda öğrencilerin başarıları sınandı. Gerçekleştirilen sınavla ilgili bilgi veren Kurs Müdürü Suat Göv, ücretsiz dershane eğitiminin yanında öğrencilerin başarılarını sınaması için TYT ve AYT Türkiye geneli deneme sınavlarını yapmaya devam ettiklerini söyledi. Göv, “300 öğrencimizin katılımı ile gerçekleşen ve gerçek bir sınav mahiyetinde yapılan sınavla öğrencilerimizin başarılarını sınamış olduk” dedi.

Kayıtlar devam ediyor

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun “Eğitim varsa gelecek var” sloganı ile yaşama geçirdiği, öğrencilerimizin ücretsiz olarak üniversite sınavına hazırlandığı Kemer Belediyesi Ahmet Erkal Destek Eğitim Kursu'nda kayıtlar devam ediyor.

11'inci sınıftan 12'inci sınıfa geçecek öğrenciler, ücretsiz kurs imkânından yararlanabilmek için kayıtlarını yaptırmaya devam ediyor. Kurs merkezinden yapılan açıklamada kontenjanın sınırlı olduğu ifade edildi.