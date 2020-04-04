Öğrencilerinden ayrılan ilkokul öğretmeni Kum Zambaklarını kimsesiz bırakmadı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Sınıf Öğretmeni olanDeniz Yarar geçen yıl öğrencileri ile başlattığı Kum Zambaklarını yaşatma projesine Korona virüs nedeniyle tek başına sürdürüyor. Mavikent Durali Yazıcı İlkokulu öğretleni Deniz Karar , kendi evinin bahçesinde çimlendirdiği tohumları daha büyük kaplara koyarak büyütüp sahile dikti. Öğrencilerine pandemi sonrası sürpriz yapmak isteyen Karar'ın tek isteği ise sahilde off road yapan gençlerin koruma altındaki zambaklara karşı çok daha dikkatli olmaları.

Kumluca Mavikent Durali Yazıcı İlkoukulu Sınıf Öğretmeni Deniz Yarar, geçen yıl değerler eğitimi dersleri kapsamında, endemik Likya (Kum) Zambağını yok olmaması için üretme çalışması başlattı. Öğretmen Deniz Karar, öğrencileri ile birlikte, Ağustos – Eylül döneminde çiçek açan Kum zambaklarından Kasım ayında tohum aldı. Aldıkları tohumları, okul bahçesinde ve kendi evinin bahçesinde çimlendirdi. Çimlenen tohumları daha büyük kaplara koymak kaydıyla büyümesini sağladı.

260 adet Kum Zambağı diktiler

Geçen yıl yaklaşık 160 adet Likya (Kum) Zambağı diktiler. Bunun bir çoğu deniz sahilinde Offrood yapan arazi otomobil tutkunları tarafından yok edildi. Karar, her hafta sonu sahilde hem spor yapan hem de Likya (Kum) Zambaklarının bakımını yapıyor. Çiçeklerin önemli olduğunu ve sahile gelen insanlar tarafından zarar verilmesin diye çiçeklerin etrafını taşlarla çeviren Karar, “Dünyanın dengesi bozulduğu zaman insanların ne tür tehlikelerle karşı karşıya kalacağını artık hepimiz biliyoruz. Kum zambakları nergisgillerden diğer adıyla Likya Zambağı, türünün yavaş yavaş yok olduğunu görüyoruz. Biz de öğrencilerimle birlikte yaklaşık 2 yıldır Değerler Eğitimi kapsamında doğaya, çevreye saygı ve farkındalık oluşturmak adına, kum zambaklarını daha fazla üretip kumullarla buluşturmayı hedefledik. Geçen yıldan beri yaklaşık 260 kök kum zambağını kumullarla buluşturduk. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerinde bulundu.

Öğrencilere Korona engeli

"Aslında şu anda bu dikim etkinliğini öğrencilerimle birlikte yapmam gerekiyordu" diyen Karar, "Korona virüsün sebep olduğu handikaptan dolayı evlerimizden çıkamıyoruz. Ben en azından onlara da moral olsun diye onların başladığı işi bitirmek adına onlar için gelip burada son görevimi yaptım. Buradan onlara sürpriz yapacağım. Kum zambaklarını korumak için neler yapmamız gerekiyor bunu bilsek yeter. En azından söküp taşımayalım. Endemik bir türdür. Sadece olduğu yerde yetişir. Başka yerlere taşımanın bir anlamı yok. Zaten yurt dışına çıkışları da yasak" dedi.

"Arazi arabalarıyla gelip çiğneyenler var"

Karar, "Sahillerimizde heyecan arayan gençlerimiz var. Arazi arabalarıyla. Onları da anlayışla karşılıyorum. O da bir hevestir. O da bir tutkudur. Doğaya ve çevreye biraz daha saygılı olarak etkinliklerini gerçekleştirirlerse seviniriz. Çünkü Arazide etkinlik yaparken kum zambaklarını da istemeden çiğneyebiliyorlar. Kum zambakları genelde Ağustos - Eylül aylarında çiçek açar. Bu çiçeklerde kömüre benzer tohumlar oluşur. Biz bunları çimlendirme yöntemiyle fide haline getiriyoruz. Küçük kaplarda büyütüyoruz. Daha sonra bunları daha büyük kaplara alıyoruz. En az 2 – 3 aşaması var. Daha sonra büyük kaplara iyice olgunlaştığına inandığımız kökleri de getirip bu şekilde kumlullarla buluşturuyoruz. Böylece de doğaya katkı sağladığımızı düşünüyoruz. Çeşitli kaynaklara göre dünyada 110 çeşit türü olduğu söyleniyor. Dünyada Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerde yetişiyor. Karadeniz'in güney kıyılarında. Yani bizim Karadeniz kıyılarımızda. Özellikle Sinop'ta daha çok olduğunu biliyoruz. Kum zambaklarının Fethiye'den Antalya'nın doğusundaki bölümde yetişenlerine Likya Zambağı deniliyor. Neden Likya Zambağı deniliyor. Likya İmparatorluğu döneminde bu güzergahta Likya Yolu vardı. Likya yolunun sağı ve solu kum zambakları dikilmişti. Şimdi koskoca sahilde sadece kumlullarda 3 – 5 tane kalmış. İnsanlarımızı bu anlamda duyarlı olmaya davet ediyorum” çağrısında bulundu.