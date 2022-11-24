Öğrencilik yaptığı okula müdür oldu, 30 yıl önceki öğretmenleriyle çalıştı

Antalya'da yaşayan 41 yaşındaki Bilişim Teknolojileri öğretmeni Serkan Orakcıoğlu, 30 yıl önce ortaokul öğrenimini tamamladığı okulda müdür olarak görev yapmanın mutluluğunu yaşıyor. Orakcıoğlu, “O dönemde öğretmen olan öğretmenlerim ile burada öğretmenlik de yaptım. Kendimi buraya aitmiş gibi hissediyorum” sözlerine yer verdi.

Antalya'da yaşayan 41 yaşındaki Bilişim Teknolojileri öğretmeni Serkan Orakcıoğlu, 30 yıl önce Muratpaşa ilçesinde bulunan Başöğretmen Atatürk Ortaokulu'nda 3 yıllık ortaokul eğitimini tamamladı. Orakcıoğlu'nun, lise ve üniversite eğitiminin ardından Başöğretmen Atatürk Ortaokulu ile yeniden yolları kesişti. Orakcıoğlu, çocukluk yıllarında en güzel anılarını biriktirdiği okula önce 2012 yılında öğretmen olarak atandı, 2014 yılında ise müdür yardımcısı olarak görev yapmaya başladı. O günden bu yana ortaokulda öğretmenlik ve müdür yardımcılığı görevini üstlenen Orakcıoğlu, şimdilerde ise sıralarında ders gördüğü okulda müdür olarak görev yapıyor.

Boş zamanlarını öğrencilerine ayırıyor

Öğrencileri ve öğretmenleri ile yakından ilgilenen Orakcıoğlu, boş vaktinin büyük bir bölümünü öğrencilerine ayırıyor. Bahçede öğrencileri ile zaman zaman oyun oynayan Orakcıoğlu, onlarla kitap okuyup zaman zaman kendisinin de ders gördüğü sınıflarda ziyaret ederek eğitim durumları hakkında bilgi alıyor.

"Geçen Haziran ayında tekrar öğrencisi olduğum bu okula müdür olarak göreve başladım”

Okulda geçen eğitim serüveni hakkında bilgi veren Orakcıoğlu, “1992-1995 yılları arasında bu okulumuzda ortaokul eğitimi aldım. Bu okuldan mezun olduktan sonra lise ve üniversite eğitimlerimi tamamlayarak 2003 yılında öğretmenliğe başladım. 9 yıl gibi bir zaman diliminde başka bölgelerde öğretmenlik yaptık. 2012 yılında öğrencilik yaptığım bu okula öğretmen olarak geri döndüm. 2 yıl boyunca öğretmenlik yaptım. 2014 yılından sonra ise 2016 yılına kadar müdür yardımcılığı yaptım. 2016 yılından sonra başka bir okulda okul müdürü olarak görev yapmaya başladım. Geçen Haziran ayında ise tekrar öğrencisi olduğum bu okula müdür olarak göreve başladım” dedi.

"O dönemde öğretmen olan öğretmenlerim ile burada öğretmenlik de yaptım"

Öğrencilik yaptığı okula müdür olarak atanmanın güzel bir duygu olduğunu ifade eden Orakcıoğlu, “Zamanımın büyük bir bölümü burada geçti. Öğrencilik ve meslek hayatımda geçirdiğim yıllarım oldu. Burayı benimsiyorsunuz. Kendimi buraya aitmiş gibi hissediyorum. Çalışmalarımızı da buna göre yapıyoruz. Daha güzel çalışmalarımız oluyor. Unutamadığım çok anım var. Eskiden okulumuzu çok su basardı. O dönemde öğretmen olan öğretmenlerim ile burada öğretmenlik de yaptım. Onlarla birlikte çalışmak nasip oldu. Okulumuz köklü bir okul” sözlerine yer verdi.

"Daha iyi bireyler olması için elimizden geleni yapıyoruz"

Okulda uyumsuzluk olmadığını belirten Orakcıoğlu, “Okulumuzun eskiden kalma çok güzel kültürü var. Biz de bu kültürü çok iyi tanıyoruz. Görevimizi sonuna kadar en güzel şekilde yapacağız. Öğrencilerim bana ben öğrencilerime alıştım. Onlar bizim çocuklarımız. Daha iyi bireyler olması için elimizden geleni yapıyoruz. 2012 yılında burada öğretmen olarak başladığımda öğrencilik yıllarımda bana öğretmenlik yapan bir öğretmenim vardı. Onun yanında öğrencisi gibi davranırdım. Daha dikkatli davranırdım. Kendisi daha sonra emekli oldu. Öğretmenlerimiz ile çok uyum içerisindeyiz. Şuanda 86 öğretmen arkadaşım ve 1390 tane de öğrencim var. Okulumuz Antalya'nın en köklü okullarından bir tanesidir” açıklamasını yaptı.