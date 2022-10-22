Öğrencisi evinde ölü bulunan şahsın öğretmenlikle ilişiği kesildi

Antalya'da gece saatlerinde evine gelen öğrencilerden 17 yaşındaki gencin sabah cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili 5 arkadaşı ve öğretmen işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan, Almanca öğretmeninin ücretli öğretmen olduğu ve Milli Eğitimle ilişiğinin kesildiği öğrenildi.

Olay, dün sabah sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 645 sokak üzerindeki bir apartmanın birinci katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Almanca öğretmeni H.G.'nin (30) evine gece 01.30 sıralarında öğrencisi Y.K. (17), 5 arkadaşıyla birlikte geldi. Sabah saatlerinde evde hareketsiz olarak bulunan Y.K. için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Y.K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri evde yaptığı incelemede, hayatını kaybeden gencin üst kısmının çıplak olduğunu ve üzerinden çıkan elbisenin ıslak olduğunu tespit etti. Öğretmen H.G.'nin olay yerindeki ilk ifadesinde öğrencisiyle arkadaşlarının gece kendisine bir şeyler içmek için geldiğini, sadece kahve içip gece 03.00 sıralarında uyuduğunu ve sabah 07.00 sıralarında işe gitmek için hazırlandığı esnada Y.K.'yi odada hareketsiz vaziyette gördüğünü söylediği öğrenildi. Kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen H.G., “Telefonla arayıp, bana gelmek istediklerini söylediler. Ben de eve davet ettim. Ancak, kimsenin ölümünden sorumlu değilim. Suçlamaları kabul etmiyorum” dediği öğrenildi.

Kan örnekleri alınan Almanca öğretmeni H.G. ile Y.K.'nin arkadaşları ifadelerinin ardından Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından adliyeye sevk edildi. Y.K.'nin cenazesinin ise Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildiği belirtildi.

Ücretli öğretmenmiş

Öte yandan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de Almanca öğretmeni H.G. ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. Ücretli öğretmen kadrosunda yer alan H.G.'nin ek ders ücreti aldığı ve olayın ardından öğretmenlikle ilişiğinin kesildiği bildirildi.