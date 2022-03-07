Öğrenme güçlüğü çeken çocuklara ‘disleksi' birimi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek Özel Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi'nde Disleksi birimini hayata geçirdi. Birimde, öğrenme güçlüğü çeken çocuklara özel dersler veriliyor.

Döşemealtı İlçesi'nde yer alan Türkiye'nin en büyük ve en donanımlı rehabilitasyon merkezi Özel Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi'nde velilerin talebi üzerine disleksi birimi kuruldu. Okuma ve öğrenme güçlüğü çeken özel çocuklara birimde uzman eğitmenler tarafından özel eğitimler veriliyor. Özgüven kazanan çocukların kendilerini ifade edebilmeleri hedefleniyor.

“Kurumdan çok memnunum”

Özel Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi'nde torununun eğitim aldığını ve çok memnun olduğunu ifade eden Nuran Baş (67), “Torunum buraya geldiğinde konuşamıyor ve yürüyemiyordu. Allah'a şükür şu anda konuşabiliyor ve yürüyor. Kurumda temizlikçisinden, şoförüne, öğretmeninden, memuruna hepsinden çok memnunuz. Servis geliyor kapıdan alıyor eve geri bırakıyor. Öğretmenlerimizden ayrıca memnunuz. Gece yarısı bile olsa telefonlarımıza cevap verip yardımcı oluyorlar ”dedi.

“Disleksi özgüveni etkiliyor”

Öğrenme güçlüğü olarak bilinen disleksi rahatsızlığı ile ilgili bilgi veren özel eğitim öğretmeni Muhammet Yalıncak, “Okul çağında öğrenciler, okuyamadıkları zaman akranları tarafından dışlanabiliyor. Bunun sonucu çocuklar psikolojik olarak etkileniyorlar. Çocuklarda içe kapanma, öz güven eksiklikleri, okumaya karşı ön yargı oluşmaya başlıyor. Burada çocuklarımızın sıkıntı duydukları konuları aşmalarını, kendilerini ifade edebilmelerini sağlayacak eğitimler veriyoruz” diye konuştu.

“Alanında uzman kadro”

Özel Gereksinimli Bireyleri Destekleme Derneği Başkanı ve aynı zamanda Özel Büyükşehir Özel Eğitim Okulu Kurulunun kurucu temsilcisi Mustafa Kılınç, 2021 yılında ailelerin talepleriyle disleksi birimini kurduklarını ifade etti. Kılınç, “Merkezimizde 28 özel eğitim öğretmenimiz var. 4 öğretmenimiz sadece özel öğrenme güçlüğü birimi ile ilgileniyor” dedi.

“Talepler üzerine kuruldu”

Ülkemizde öğrenme güçlüğünün önemli bir sıkıntı olduğunu ifade eden Kılınç, “Birimimize gelen öğrencilerin eğitimlerin ardından akademik anlamda başarı sağladıklarını gördük. Ailelerden çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Bunu birime gelen öğrencilerin zaman içindeki değişimlerinden de gözlemleyebiliyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek, her konuda destek veriyor ve arkamızda duruyor. Bu anlamda ihtiyaca göre farklı birimleri de ilerleyen dönemde açmayı düşünüyoruz” dedi.