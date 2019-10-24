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Öğretmen ve ailelere bağımlılık eğitim semineri verildi

Antalya’nın Serik ilçesinde bağımlılıkla mücadele konulu eğitim semineri düzenlendi.

Antalya'nın Serik ilçesinde bağımlılıkla mücadele konulu eğitim semineri düzenlendi.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Yeşilay işbirliğinde yürütülen "Türkiye Bağımlılıkla Mücadelede" projesi kapsamında Antalya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Serik Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen eğitim Serik Belediyesi Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Düzenlenen eğitim programına öğretmenler ve aileler katıldı.


Sosyal Hizmet Merkezi Sosyolag Uzmanları tarafından verilen eğitimde bağımlılık yapan maddelerle mücadele ve toplum üzerindeki zararları, özellikle gençler üzerinde etkilerini ve bağımlılık yapan maddelerden nasıl korunmaları gerektiği konusunda bilgi verildi.

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