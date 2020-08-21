Öğretmenin çantasını çalan hırsız 20 dakikada yakalandı

Antalya'da kırmızı ışıkta bekleyen öğretmenin aracının açık camından çantasını çalan hırsız 20 dakika içinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde meydana geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesinde öğretmenlik yapan ve işine gitmek üzere otomobiliyle yola çıkan Hülya Bilici, kırmızı ışıkta durduğu esnada, açık olan ön camdan çantası bir kişi tarafından çalındı. Şüpheli hızla olay yerinden kaçarken, Bilici durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgede görev yapan ve ihbarla olay yerine gelen polis şüpheliyi bir arka sokakta 15 dakika içinde yakaladı. Polis ekipleri içinde 140 TL ve kişisel eşyaların bulunduğu çantayı eksiksiz olarak Hülya Bilici'ye teslim etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin ifade işlemlerinin ardından şüpheli C.A, adliyeye sevk edildi.

Zeytinköy'de 100 ekip görev yapıyor

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, ‘Zeytinköy' olarak bilinen bölgede güvenlik ve asayişi sağlamak için 100 kişilik bir ekiple görev yaptığı bildirildi. 24 saat aralıksız görev yapan bu ekipler başta, şüpheli araç ve kişiler üzerinde sürekli uygulama yapıyor. Ekipler ayrıca kavşak sistemlerinde dilenci olarak para isteyen kişilere de izin vermiyor. Dönüşümlü olarak aynı ekiplerin görev yaptığı bölgede polisler, olması muhtemel, yada olan bir olaya kısa sürede ulaşıyor.