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Öğretmenler okul duvarlarına resim yaptı

Antalya’nın Kumluca ilçesi Sultan Alpaslan İlkokulu Öğretmenleri okul duvarlarına resim çizdiler.

Antalya'nın Kumluca ilçesi Sultan Alpaslan İlkokulu Öğretmenleri okul duvarlarına resim çizdiler.


Kumluca Sultan Alpaslan İlkokulu Öğretmenleri, boş duvarlar yerine resimlerle daha renkli hale görüntüler oluşturmak için okul duvarlarına resim çizdiler. Sultan Alparslan İlkokulu öğretmenleri Mehmet Hanifi Okur, Zinet Ergan, Serpil Türkoğlu, Hülya Batal, Rahime Keske, Hatice Ergün okul duvarlarına resim çizerek okulu öğrenciler için daha güzel ve eğlenceli hale getiriyor.


Okul Müdürü Ahmet Akdemir, “Öğretmenlerimiz okul duvarlarımıza resimler çiziyor. Okulumuz daha renkli hale geldi. Öğretmenlerimizi usta ressamları aratmadıkları için kutluyor ve teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık Okul idaresi, öğrenci ve öğrenci velileri olarak resimleri severek izliyoruz” dedi.

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