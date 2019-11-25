Öğretmenler teleferikte ücretsiz taşındı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel konser ve etkinlikler düzenledi. Büyükşehir Belediyesi ve Eğitim İş Antalya Şubesi işbirliği ile Başöğretmen Onur Ödülü Töreni düzenlendi. Tünektepe Teleferik 24 Kasım Pazar günü öğretmenleri ücretsiz taşıdı. AKM'de Öğretmenler Günü konseri gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazi Mustafa Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik unvanının verilmesinin 71. Yılı ve 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla özel etkinliklere ev sahipliği yaptı. Büyükşehir Belediyesinde staj gören 60 + Tazelenme Üniversitesi öğrencilerinin katkılarıyla Antalya Barosu Türk Sanat Müziği Korosu Öğretmenler Günü Özel Konseri düzenledi. Şef Av. Cengizhan Gököz'ün yönetimindeki koro; AKM Perge Salonu'nda Türk Sanat Müziğinin sevilen eserlerini öğretmenler ve Antalyalılar için seslendirdi. Konser sonunda öğretmenlere ve sanatçılara çiçek takdim edildi.

Başöğretmen onur ödülü

Öğretmenler Gününe özel bir diğer etkinlik ise Büyükşehir Belediyesi ve Eğitim-İş Sendikası Antalya Şubesi işbirliği ile düzenlenen Başöğretmen Onur Ödülü Töreni oldu. Nazım Hikmet Kongre Merkezi'nde 11'ncisi gerçekleştirilen törende Eğitim-İş Sendikası'nın Kurucu Başkanı, eğitim emekçisi Dr. Niyazi Altunya'ya Başöğretmen Atatürk Onur Ödülü verildi. Öğretmenlerden oluşan müzik grubu Mavidüş'ün konseri ile başlayan programda emekli olan öğretmenler ile vefat eden sendika üyesi öğretmenlerin yakınlarına onur ve teşekkür plaketi takdim edildi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i temsilen törene katılan Başkan Vekili Deniz Filiz, Başkan Böcek'in selamlarını ve mesajını öğretmenlere ileterek tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

Büyükşehir Belediyesi, Öğretmenler Günü nedeniyle Tünüktepe Teleferik hizmetini de öğretmenlere özel ücretsiz yaptı. Hafta sonunu aileleriyle birlikte Tünektepede Antalya'nın eşsiz manzarasını izleyerek geçiren öğretmenler uygulama için Başkan Muhittin Böcek'e teşekkür etti. Başkan Böcek ayrıca Antalya Akvaryumu 16- 24 Kasım tarihleri arasında öğretmenlere ücretsiz yaptı.