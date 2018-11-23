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Öğretmenlere Hollanda'da eğitim

Antalya’nın Kaş ilçesinde görevli öğretmenlerin ‘Tebeşirden STEM’e Avrupa Birliği Projesi’ kapsamında Hollanda’da eğitim aldığı bildirildi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde görevli öğretmenlerin ‘Tebeşirden STEM'e Avrupa Birliği Projesi' kapsamında Hollanda'da eğitim aldığı bildirildi.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Atılgan, Kaş'taki 10 ortaokulda görevli 21 öğretmen ve 3 yöneticinin ‘Tebeşirden STEM'e Avrupa Birliği Projesi' kapsamında Hollanda'da eğitim aldığını kaydetti.


Atılgan, “30 Kasım'a kadar Amsterdam'da bulunan Yunus Emre Kültür Merkezi ve farklı okullarda Commpass Education tarafından verilecek eğitim kapsamında Hollanda eğitim sistemi, STEM ve Kodlama alanlarında eğitim ve uygulamalar yapılıyor. 11 günlük eğitim projesi tamamlandığında Kalkan Ortaokulu'nda Kodlama Sınıfı oluşturularak, öğrencilere eğitim verilecek. Eğitimin haricindeki zamanda öğretmenler kültürel gezilere katılıyor.“ ifadelerini kullandı.

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