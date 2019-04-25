Oğul veren kovandan kaçan arılar ilçe merkezini mesken tuttu, görenler kaçtı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde oğul veren kovandan kaçan arılar Süleyman Gür Bulvarında refüjde bulunan bir ağacı mesken tuttu. Bulvarda hareketli anlar yaşanırken korkup kaçan esnafın imdadına amatör arıcı yetişti.

Gazipaşa'da oğul veren bir kovandan kaçtığı anlaşılan arı kolonisi, saat 15.00 sıralarında kaldırımda yürüyen vatandaşlar tarafından fark edildi. Vatandaşların arılardan korkup kaçması üzerine durumu fark eden bölgedeki esnaflardan amatör arıcı Ali Özçelik, ağaca konan arılar arasında bulunan arı oğulu çuvala koyarak arıların kaçmasını önledi. Evinden getirttiği kovana petek yerleştirdikten sonra arıları kovana bırakan Özçelik, dışarıdaki arıların içeriye girmesi için dumanlama yöntemi kullandı. Çevredeki vatandaşların meraklı bakışları ve soruları arasında arıları kovana alan Özçelik, "Her yıl bu aylarda kovanlar oğul çıkarır. Burada daha önce de böyle bir olay yaşamıştık. Hobi olarak arıcılık yaptığım için dikkatimi çekti ve gelerek oğul arıyı yakaladım. 10 kovanım vardı, bununla birlikte 11 oldu" dedi.

Özçelik'e yardım eden ve arıcılıkla uğraşan bir vatandaş ise ağaçta bulunan arıların yeni doğan arılar olduğunu söyleyerek, "Bu arılar çok kıymetli, hemen bal yaparlar. Yeni doğan bu arıları almak istesen 500 lira ödemek gerekir" diye konuştu.

Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından Özçelik arıları kovana koymayı başardı.

Oğul çıkarma

İlkbaharda süratle çoğalan arılar kovana sığmayınca kovandan ayrılır. Bal kaynaklarının çok olduğu mevsimde sıkça yaşanan bu olaya ‘oğul çıkarma” denir.