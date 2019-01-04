Okan Buruk: "En az 6 transfer yapacağız"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, devre arasında kadrolarına en az 6 takviye yapacaklarını belirterek, "İkinci yarıda çok daha farklı bir Rizespor olacak. İlk yarıdaki görüntüyü tersine çevireceğiz" ifadelerini kullandı.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalya kampında açıklamalarda bulundu. İlk yarıyı istedikleri şekilde tamamlayamadıklarını belirterek sözlerine başlayan genç teknik direktör, “7. haftada takımın başına geldim. Bundan sonra özellikle iyi gitmeyen bir 6 hafta vardı. Sonra tekrar çıkışa geçmek istiyorduk. Kazanarak başladığımız bir dönem olsa da sonraki dönem istediğimiz gibi gitmedi. Zaman zaman iyi oyunlar oynadık, kazanmaya çok yaklaştık ama maçların sonuna baktığımızda istediğimiz gibi gitmedi. Puan durumunda da istediğimiz yerde değiliz. Bir yandan da ikinci yarıyla ilgili büyük ümitlerimiz var. İlk yarıdaki tabloyu tam tersine çevirmemiz gerekiyor. Başkanımız, yönetimimiz, taraftarımız el ele vererek ikinci yarıda daha büyük başarılara imza atmamız gerekiyor. Transfer çalışmalarımız sürüyor. İçeriden göndereceğimiz oyuncular var. Dışarıdan kadromuza katacağımız oyuncular var. Çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“Birçok maçın karşılığını alamadık”

Ligde özellikle son haftalarda birçok maçta oynadıkları oyunun karşılığını alamadıklarını ifade eden Okan Buruk, “Karşılığını alamadığımız çok maç oldu. Oyun ve pozisyon olarak özellikle son 3-4 haftaya baktığımızda kazanmaya çok yaklaştığımız maçlar oldu. Arka arkaya 3 beraberlik aldık ve bunların hepsi kazanabileceğimiz maçlardı. Takım savunmasında sıkıntı yaşayıp kolay goller yedik ve girdiğimiz net pozisyonları değerlendiremedik. Böyle olunca da puan durumundaki yerimiz, diğer takımlardan birkaç puan uzak kaldı. Bunu tersine çevirmek de elimizde. En az 6 oyuncu transfer etmek istiyoruz. Göndereceğimiz oyuncular var, belirlediğimiz oyuncular var, buraya getirmediğimiz ya da buraya getirip kendilerine takım bulmasını istediğimiz oyuncular var. Rizespor rahat olsun, yönetimimiz ve başkanımızla birlikte çalışıyoruz. Bize katkı sağlayacak oyuncuları bir an önce takıma katmak için elimizden geleni yapacağız” açıklamasını yaptı.

“Savunma, orta saha ve forvet alacağız”

Takımın özellikle savunma konusunda takviyeye ihtiyacı olduğunun altını çizerek sözlerini sürdüren Okan Buruk, “Özellikle savunmaya takviyelerimiz olacak. Bunun dışında orta saha ve forvet olarak da 6 oyuncu kadroya katmak istiyoruz. Bize direkt katkı sağlayacak iyi oyuncular bulmak için çalışıyoruz. Teklif yaptığımız, beklemede olduğumuz oyuncular var. Devre arasında transfer kolay olmuyor. Özellikle oyuncu bulmak çok zor. Oynayan iyi oyuncuyu kulüpler vermek istemiyor. Bazen oynamayan ama potansiyeli olan oyuncuları kazanma şansınız oluyor. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bu 1 hafta çok önemli. Yılbaşı tatili nedeniyle 1 hafta 10 gün kimse çalışmadı. Takımlar kamplarına başladı. Bu dönemde en iyi şekilde transferlerimizi yapıp kadromuzu güçlendirmek istiyoruz” diye konuştu.