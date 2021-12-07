Oklu kirpilerin akşam gezintisi

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde kameraya yansıyan oklu kirpiler ilginç görüntüler sergiledi.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kameraya yansıyan oklu kirpiler ilginç görüntüler sergiledi.
Karalar Mahallesinde bulunan tarlasından dönen Hakkı Duygu, dönüş yolunda bir hareketlilik gördü. Telefonunu çıkartarak kayda giren Duygu'nun objektifine 3 adet oklu kirpi takıldı.
Peş peşe yolda yürüyen oklu kirpiler daha sonra sarp araziye saparak gözden kayboldu. Görüntüleri sosyal medyada paylaşan Duygu'nun videosuna çok sayıda beğeni geldi.